Nächster Einbruch! Polizei jagt Bagger-Bande

In Horn hatten sie eine Woche zuvor mit einem Bagger und einem Radlader 15 Rüttelplatten auf ihren Lkw geladen (die „Krone“ berichtete). Und auch bei einem Einbruch in Vitis im Bezirk Waidhofen an der Thaya deutet alles auf ein Werk dieser Bande hin: Dort wurde ein 3,5 Tonnen schwerer Bagger der Marke Takeuchi aufgeladen und abtransportiert – allerdings mit leichten Schwierigkeiten: Bei der Abfahrt blieb ihr Fahrzeug in der Wiese hängen, sie mussten es mit einem gestohlenen Radlader befreien.