Einbrecher transportierten Beute mit Bagger

Nichts dem Zufall überlassen hatte anscheinend jene Einbrecherbande, die in einer Baufirma in Horn großen Schaden angerichtet hat. Zunächst hatten die Unbekannten den Maschendrahtzaun aufgeschnitten, um auf das Areal zu gelangen. Dort gelang es ihnen mithilfe eines Schraubendrehers, die Zündschlösser eines Radladers und eines Baggers so zu bearbeiten, dass sie die Fahrzeuge in Betrieb nehmen konnten.