„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der hübsche Border Collie Belindo – auch liebevoll Bailey genannt – sucht aus familiären Gründen nach neuen Besitzern. Er ist vier Jahre alt, mag Artgenossen und ist an Katzen im Haushalt gewöhnt. Auch Kinder, sofern diese schon etwas älter sind, machen dem Rüden nichts aus. Bailey ist sensibel und anhänglich, am liebsten möchte er immer überall dabei sein, außerdem hat er bereits zahlreiche Grundkommandos gelernt. Beim Spazierengehen sollte man aber darauf achten, dass ihn Radfahrer und Autos zum Jagen animieren. Laute Geräusche, wie Feuerwerke an Silvester, machen Bailey große Angst. Man sollte ihn deshalb um den Jahreswechsel keinesfalls alleine lassen. Tel.: 0 650/84 94 688