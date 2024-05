Spürnase „Smokie“ fand vermisstes Mädchen in Wiese

Eine 14-Jährige aus Ried in der Riedmark verließ am Mittwoch gegen 15.30 Uhr nach Problemen in der Schule und Streitigkeiten mit den Eltern ihr Elternhaus. Nachdem das Mädchen bis 17.35 Uhr nicht zurückgekehrt war und die Suche der Eltern ergebnislos verlief, wurde die Polizei alarmiert.