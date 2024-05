XXL-Wolke macht Hamburg Sorgen – eventuell giftig!

Ein riesiger Schrotthaufen brennt in der 2. Hafenstraße in Hamburg-Harburg. Etwa 60.000 Kilo Metall auf einer Fläche von 20 mal 30 Metern sollen in Flammen stehen, gibt die Feuerwehr bekannt. Um die 80 Einsatzkräfte sind vor Ort und geben ihr Möglichstes, um der Lage Herr zu werden.