Traumkulisse, Rekorde, einfach „Weltklasse“!

Die wenigen letzten Karten an der Abendkasse waren schnell weg, 1200 Zuschauer ließen sich das Leichtathletik-Spektakel in Eisenstadt nicht entgehen. „Einfach Weltklasse“, sagte Sportlandesrat Heinrich Dorner, „die Athleten, die Veranstaltung, alles – Herz, was willst du mehr.“ Sport-Interessierte kamen bei bestem Wetter auf ihre Kosten, sahen in der Landeshauptstadt erstmals Athleten aus allen Kontinenten. Mit Qualität: Welt- und Europameister, Olympiasieger, Weltrekordhalter, Asien- , Afrika-, Südamerika- und Ozeanienmeister.