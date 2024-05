Klimaaktivistin verfüttert Haftbescheid an Esel

„Ich hab‘ der Lara was mitgebracht“, sagt Windl darin in die Kamera, das amtliche Schriftstück in der Hand. Lara ist eine Eselin, der die Aktivistin daraufhin das Dokument verfüttert. „Ja schau‘ mal, schmeckt der Primärarrest gut? Der schmeckt nicht so, hä? Doch ein bisschen sch….! Was machen wir jetzt damit?“, kommentiert die Aktivistin die Kaubewegungen des Huftiers mit dem Papier im Maul (siehe unten). Untertitelt ist das Video mit „Primärarrest essen find’ ich legitim“.