Stadt Salzburg baut riesigen Schuldenberg auf

Ursprünglich wollte die neue Stadtregierung in den nächsten fünf Jahren 720 Millionen Euro investieren. Geeinigt hat man sich am Dienstag für das mittelfristige Budget schließlich auf 526 Million. „Ohne Einsparungen wäre der Schuldenberg zu hoch geworden“, begründet das Finanzdirektor Alexander Molnar kurzfristige Einsparungen von fast 200 Millionen. Einen nicht gerade kleinen Schuldenberg wird es am Ende der Legislaturperiode der rot-rot-grünen Regierung aber auch so geben. Das Minus am Stadtkonto dürfte 2029 knapp 300 Millionen Euro betragen.