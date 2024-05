Raiders-Kapitän schwärmt: „Täglich Neues gelernt!“

Neuer Quarterback

Auch das so wichtige Timing mit dem neuen Quarterback funktioniert schon gut. In der Offense geht ja jeder Ball durch die Hände von US-Boy D’Angelo Fulford. „Unser Vorteil ist, dass wir sehr erfahrene Wide Receiver in der Mannschaft haben. Es war für uns relativ leicht, sich an D’Angelo anzupassen. Er ist aber auch ein Vollprofi, er kann sich schnell auf neue Leute einstellen“, meinte Platzgummer.