Kentucky Fried Chicken eröffnet in Wels

KFC will in seinem neuesten Restaurant in Wels den Gästen unverwechselbares kulinarisches Erlebnis in einem modernen und einladenden Ambiente bieten, wie das Unternehmen in einer Aussendung verspricht. Mit rund 140 Sitzplätzen bietet das Lokal genügend Platz für Familien, Freunde und Einzelgäste, die sich in einem ansprechenden und komfortablen Umfeld entspannen möchten. Geöffnet hat die Welser Filiale von Montag bis Sonntag.