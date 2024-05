Politiker wegen Sager über 50 tote Wölfe angezeigt

Tierschützer orten Wilderei

Suntinger sagte beim Prozess in Wien aus, dass es in den Lienzer Dolomiten und in der Kärntner Kreuzeckgruppe insgesamt 50 Wölfe gewildert wurden. Zudem soll der Gemeindepolitiker auch angegeben haben, dass er nicht nur über die Abschüsse Bescheid wisse, sondern wie auch die getöteten Tiere entsorgt worden sind. „Suntinger kam beim Prozess wegen seiner Abschussprämie für Wilderei mit einer Diversion davon. Doch er ist überhaupt nicht reumütig. Im Gegenteil, er provoziert, und schwadroniert von 50 illegal gewilderten Tieren, was ihn zu begeistern scheint“, ärgert sich Martin Balluch, Obmann des VGT.