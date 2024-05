Keine Sorge, ich mache Bayern!

Also zumindest habe ich bisher kein Traineramt im herkömmlichen Sinn bekleidet. Aber ich liege sozusagen seit Jahrzehnten an der Seitenlinie. Schon beim Weltmeisterschaftsfinale 1978 hätte ich vorm Fernseher für Hollands österreichischen Teamchef Ernst Happel die richtige Taktik gehabt, mit der er Argentinien besiegt hätte. Auch beim letzten WM-Finale hätte Frankreich mit meiner Aufstellung gegen Argentinien nicht verloren. Und selbst beim österreichischen Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid hätte ich dem Rapid-Trainer gleich sagen können, dass er besser nicht Nikolas Sattlberger in der 71. Minute gegen Roman Kerschbaum austauschen soll. Ja, es ist Zeit, dass mein umfangreiches Fachwissen die Couching-Zone verlässt.