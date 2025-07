Straßentheater tourt wieder durchs Land

Seit 2016 arrangiert, inszeniert und schauspielert Georg Clementi an der Spitze der Truppe. „Der Humor steht für mich an erster Stelle“, so der Regisseur. Vergnüglich, ehrlich, trotzdem hintergründig: So ist sein Zugang. Die Komödie wurde aus seiner Feder für das Spiel unter freiem Theaterhimmel adaptiert. „Der Radius ist draußen ein ganz anderer. Man kann auch auf keine technische Maschinerie zurückgreifen, sondern ist sehr reduziert“, so Clementi.