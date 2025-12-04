Betriebe werben beim Lehrlingscasting um Talente

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich später arbeiten möchte – vielleicht als Floristin. Einmal habe ich bereits in einer Gärtnerei geschnuppert, und das hat mir sehr gefallen. Bei meinem späteren Beruf ist mir wichtig, dass ich gut verdiene und einer interessanten Tätigkeit nachgehe.

Alina Heidenreich Bild: Christian Krall