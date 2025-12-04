Betriebe werben beim Lehrlingscasting um Talente

Beim Lehrlingscasting in Althofen nutzten mehr als 200 Jugendliche die Chance, regionale Betriebe kennenzulernen und mögliche Lehrberufe zu entdecken. Die „Krone“ war dabei!
Die Glocke schrillt, Stühle rücken, Jugendliche drängen eilig von Tisch zu Tisch – es liegt Neugier in der Luft. Im Kulturhaus Althofen fand am Mittwoch das große Lehrlingscasting des Bezirks St. Veit statt. Die Initiative der Wirtschaftskammer Kärnten tourt derzeit durch alle Bezirke, um Schülerinnen und Schülern einen direkten Einblick in die Welt der Lehre zu ermöglichen.
Bewerbungsunterlagen in der Hand, Fragen im Kopf
33 Betriebe aus der Region stehen bereit, um mehr als 200 Jugendlichen ihre Ausbildungswege vorzustellen. Das Prinzip erinnert an ein ungewöhnliches „Speed Dating“: Alle zehn Minuten ertönt ein Signalton, und die Schülerinnen und Schüler wechseln zum nächsten Unternehmen – Bewerbungsunterlagen in der Hand, Fragen im Kopf, Zukunftspläne im Gepäck.
Die Branchenvielfalt ist groß: Von Gastronomie und Industrie über Handwerksbetriebe bis hin zu einem Fitnesscenter – die jungen Besucher erleben ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Neben Beratungen und Vorstellungen zeigten manche Betriebe einen Blick in den Arbeitsalltag.
Lehrling zeigt Schüler den Berufsalltag
Marco Ster-Stadlober, selbst Lehrling zum Installateur, erklärt den Jugendlichen, wie der Start in die Lehre abläuft, was seinen Betrieb auszeichnet und warum ein gutes Arbeitsklima entscheidend ist. „Ich erkläre den Schülern, wie unsere Firma funktioniert, wie es am Anfang einer Lehre ist und wie man gemeinsam ein positives Umfeld schaffen kann“, betont er.
Sebastian Sucher (14) aus Kappel am Krappfeld möchte später einmal Landmaschinenmechaniker oder Maschinenbautechniker werden. „Der Metallbau interessiert mich einfach.“ Der generelle Wunsch der Jugendlichen sei ein angenehmes und freundliches Arbeitsumfeld. „Im Betrieb sollen die Mitarbeiter freundlich sein“, erzählt Elias Lindner. Der 14-Jährige möchte später Koch werden, „weil ich in der Küche gerne experimentiere. Am liebsten koche ich Chicken Teriyaki.“
Wir haben uns beim Lehrlingscasting unter die Schüler gemischt.
Ich möchte neue Betriebe kennenlernen; mein Berufswunsch ist es, Elektriker zu werden. Da die Welt immer digitaler wird, hat man in diesem Beruf sehr gute Zukunftschancen. Der Beruf gefällt mir, weil ich gerne selbstständig arbeite.
Joel Terkl
Bild: Christian Krall
Ich möchte einmal Landmaschinenmechaniker oder Maschinenbautechniker werden. Der Metallbau interessiert mich sehr. In einer Firma sind mir der Zusammenhalt und die Gemeinschaft wichtig – einfach ein gutes Miteinander und Zusammenarbeiten.
Sebastian Sucher
Bild: Christian Krall
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich später arbeiten möchte – vielleicht als Floristin. Einmal habe ich bereits in einer Gärtnerei geschnuppert, und das hat mir sehr gefallen. Bei meinem späteren Beruf ist mir wichtig, dass ich gut verdiene und einer interessanten Tätigkeit nachgehe.
Alina Heidenreich
Bild: Christian Krall
Mein Berufswunsch ist es, pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin zu werden. Ich war schon zweimal in einer Apotheke schnuppern – besonders das Labor finde ich sehr spannend. Später möchte ich einmal auswandern und eine Weltreise machen.
Ronja Köstl
Bild: Christian Krall
Ich möchte mich hier ein bisschen informieren – als Koch würde ich später gerne arbeiten. In der Küche experimentiere ich gerne, und am liebsten koche ich Chicken Teriyaki. In einem Betrieb sollten die Mitarbeiter nett und freundlich sein.
Elias Lindner
Bild: Christian Krall
Ich würde gerne die Lehre zur Friseurin machen und später mein eigenes Geschäft führen. Ich überlege, ob ich die Lehre mit Matura machen soll – damit habe ich später alle Möglichkeiten.
Nour Alfradi
Bild: Christian Krall
Das Lehrlingscasting machte für viele die Entscheidung für den Weg nach der Schule greifbarer und zeigte, dass eine Lehre in Kärnten vielfältige Chancen bietet. Die nächsten Stationen sind Feldkirchen (17.12.) und Spittal (5.2.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.