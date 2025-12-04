Während kulinarischer Pause das E-Auto auftanken

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen in Zukunft E-Auto Besitzer, wenn sie in Griffen von der Südautobahn abfahren. Denn direkt vor der Griffen-Rast hat die Kelag nun drei Schnellladestationen installiert. „Gäste können hier in Zukunft ihr Auto laden und die Wartezeit mit einem Abstecher in das Gasthaus überbrücken“, schwärmt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. Die drei Ladesäulen bieten sechs Fahrzeigen die Möglichkeit, nebeneinander zu laden und das mit einer Gesamtschlussleistung von 600 kW.