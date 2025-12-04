Während kulinarischer Pause das E-Auto auftanken

E-Auto Besitzer können nun bei der beliebten Mochoritsch Griffen-Rast direkt an der Südautobahn ihr Auto laden, während sie sich kulinarsich stärken. Gemeinsam mit der Kelag setzt der Familienbetrieb einmal mehr auf Nachhaltigkeit.
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen in Zukunft E-Auto Besitzer, wenn sie in Griffen von der Südautobahn abfahren. Denn direkt vor der Griffen-Rast hat die Kelag nun drei Schnellladestationen installiert. „Gäste können hier in Zukunft ihr Auto laden und die Wartezeit mit einem Abstecher in das Gasthaus überbrücken“, schwärmt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. Die drei Ladesäulen bieten sechs Fahrzeigen die Möglichkeit, nebeneinander zu laden und das mit einer Gesamtschlussleistung von 600 kW.
„Wir wollten schon seit längerem, Ladestationen errichten, haben uns auch mehrere Angebote eingeholt und schlussendlich mit unserem langjährigen Netzanbieter, der Kelag, eine Zusammenarbeit gestartet“, freut sich Hannes Jernej, der den Betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Josef und seiner Schwester Anja führt. Der Familienbetrieb hat ja, wie berichtet, heuer zudem seine Parkplätze mit PV-Carports ausgestattet. Gäste können dort geschützt parken, während grüne Energie für die Zubereitung ihrer Speisen produziert wird.
Barrierefreiheit, einfaches Bedienen und Zahlen
Einfach und schnell können E-Auto Besitzer in Zukunft ihr Fahrzeug laden und mit Kreditkarte, PayPal, per App etc. bezahlen. „Wir haben auch auf die Barrierefreiheit bei dem Bau der Ladestationen geachtet“, weist die Kelag hin. Breite Stellplätze und tief positionierte Displays sollen das Laden einfacher machen.
