Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Griffen-Rast:

Während kulinarischer Pause das E-Auto auftanken

Kärnten
04.12.2025 15:30
(Bild: Elena Überbacher)

E-Auto Besitzer können nun bei der beliebten Mochoritsch Griffen-Rast direkt an der Südautobahn ihr Auto laden, während sie sich kulinarsich stärken. Gemeinsam mit der Kelag setzt der Familienbetrieb einmal mehr auf Nachhaltigkeit.

0 Kommentare

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen in Zukunft E-Auto Besitzer, wenn sie in Griffen von der Südautobahn abfahren. Denn direkt vor der Griffen-Rast hat die Kelag nun drei Schnellladestationen installiert. „Gäste können hier in Zukunft ihr Auto laden und die Wartezeit mit einem Abstecher in das Gasthaus überbrücken“, schwärmt Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. Die drei Ladesäulen bieten sechs Fahrzeigen die Möglichkeit, nebeneinander zu laden und das mit einer Gesamtschlussleistung von 600 kW. 

Sechs E-Autos können bei den Ladestationen direkt vor dem Gasthaus Mochoritsch laden.
Sechs E-Autos können bei den Ladestationen direkt vor dem Gasthaus Mochoritsch laden.(Bild: Elena Überbacher)

„Wir wollten schon seit längerem, Ladestationen errichten, haben uns auch mehrere Angebote eingeholt und schlussendlich mit unserem langjährigen Netzanbieter, der Kelag, eine Zusammenarbeit gestartet“, freut sich Hannes Jernej, der den Betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Josef und seiner Schwester Anja führt. Der Familienbetrieb hat ja, wie berichtet, heuer zudem seine Parkplätze mit PV-Carports ausgestattet. Gäste können dort geschützt parken, während grüne Energie für die Zubereitung ihrer Speisen produziert wird. 

Lesen Sie auch:
80 Parkplätze der Griffen-Rast werden mit den „Mocho Energy“-Carports überdacht ...
Krone Plus Logo
PV-Carports als Turbo
Wenn grüne Energie als Schnitzel auf Teller landet
27.07.2025

Barrierefreiheit, einfaches Bedienen und Zahlen
Einfach und schnell können E-Auto Besitzer in Zukunft ihr Fahrzeug laden und mit Kreditkarte, PayPal, per App etc. bezahlen. „Wir haben auch auf die Barrierefreiheit bei dem Bau der Ladestationen geachtet“, weist die Kelag hin. Breite Stellplätze und tief positionierte Displays sollen das Laden einfacher machen.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.635 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.771 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
125.025 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Kärnten
Berufe entdecken
Betriebe werben beim Lehrlingscasting um Talente
Bei Griffen-Rast:
Während kulinarischer Pause das E-Auto auftanken
Die Zeit läuft davon
Bestraft statt unterstützt! So spart der Stadtchef
Donnerstag Info-Tag
Der zusammengeklappte Scooter ist im Handgepäck
Freundin erforen
Nach Glockner-Drama: Alpinist (36) wird angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf