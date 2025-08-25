Die vielleicht allerletzte Solar-Chance

Die „Solaruhr“ tickt! Denn das Förder-Zeitfenster schließt sich rasch. Vom 8. bis 22. Oktober 2025 öffnet der allerletzte Fördercall des Jahres für Photovoltaikanlagen mit Speicher. Danach ist Schluss – und wie es 2026 weitergeht, kann noch niemand beurteilen. Daher jetzt auf Krone Sonne setzen.
Die Vorzeichen sind in der Tat nicht sonnig! Denn die Bundesregierung hat eine umfassende Evaluierung wirklich aller Umweltförderungen angekündigt, und die Steuerbefreiung für PV-Strom wurde ohnehin schon aufgehoben. Was zusätzlich Sorgen bereitet: Die derzeitige Budgetlage ist mehr als angespannt! Damit aber ist die Gefahr, dass allfällige Fördermittel im kommenden Jahr gekürzt oder gar ganz gestrichen werden, mehr als real. Im Klartext bedeutet das, dass die ökologischen Alarmglocken bei jedem läuten müssen. Faktum ist: Wer diese zwei entscheidenden Wochen im Oktober verpasst, verspielt die beste und vielleicht allerletzte Gelegenheit des Jahres, eine unserer hochmodernen Krone-Sonne-PV-Anlagen zu Top-Konditionen zu realisieren und bis zu 4000 Euro Förderung zu kassieren.
Doch Krone Sonne macht es denkbar einfach und völlig unkompliziert, genau jetzt die Weichen für eine sonnige und auch sorgenfreie Energiezukunft zu stellen. In der Öko-Tat: Wir sorgen verlässlich „surrend“ dafür, dass jeder, der auf uns setzt, pünktlich zum Förderstart startklar ist. Das bedeutet im Detail: rechtzeitige Netzzusage, vollständige Unterlagen und eine professionelle Abwicklung, damit kein Fördercent verloren geht. Unsere Erfolgsquote ist rekordverdächtig – Tausende genehmigte Förderanträge sprechen für sich. Wer heute bestellt, hat in der Regel innerhalb von zwei bis vier Wochen die Netzzusage in der Hand und kann im Oktober voll durchstarten. Die gesamte Förderabwicklung wird durch Krone Sonne übernommen!
Mit der Krone Sonne genau auf dem richtigen Ökoweg
Warum sich dieser Einsatz und die Beherztheit zur Änderung der eigenen Energieversorgung ohne Wenn und Aber lohnt, zeigen die Zahlen eindeutig: Während die österreichischen Haushalte im Schnitt 35 Cent pro Kilowattstunde zahlen, erzeugen unsere Ökopioniere mit einer Krone-Sonne-PV-Anlage Strom für nur 6 bis 8 Cent – und das für mindestens 25 Jahre, also ein sagenhaftes Vierteljahrhundert lang.
Preissteigerungen, Netzentgelterhöhungen und Marktunsicherheiten verlieren damit zwangsläufig ihren Schrecken. Weiters nicht zu vernachlässigendes Öko-Asset: Mit einem unserer intelligent dimensionierten Speicher lässt sich der Eigenverbrauch nachweisbar auf mehr als 70 Prozent steigern! Damit einher geht die weitgehende Unabhängigkeit von den jeweiligen Stromversorgern. Insgesamt: Das sind planbare Energiekosten, volle Kostenkontrolle und langfristige Sicherheit – ein Vorteil, den keine andere Geldanlage in dieser Form jemals bieten kann.
Wir analysieren penibel alles direkt zu Hause
Damit all diese Vorteile auch perfekt zu unseren jeweiligen Kundinnen und Kunden passen, kommt die Krone Sonne in ganz Österreich – also vom Bodensee bis zum Neusiedler See – mit dem durch und durch durchdachten und auf langer Erfahrung basierendem SonnenCheck direkt nach Hause. Unsere absolut erfahrenen Energieexperten analysieren in den eigenen vier Wänden, aber natürlich auch draußen im Garten penibel die individuelle Situation, prüfen sorgfältig Dachfläche, Ausrichtung und Verbrauchsprofil und erstellen ein maßgeschneidertes Angebot. So sparen Sie nicht nur Energie, sondern investieren besonders klug – und das mit maximaler Fördersicherheit.
Ein PV-Komplettpaket aus einer einzigen Hand
Mit dem Krone-Sonne-PV-Komplettpaket erhalten Sie alles aus einer Hand: persönliche Beratung, fachgerechte Installation durch erfahrene Spezialisten, Premium-Hardware von Fronius und BYD sowie die komplette Förderabwicklung. Wir kümmern uns um jedes Detail, damit Sie sich um nichts kümmern müssen – außer darum, die Spätsommer- und goldene Herbstsonne so richtig entspannt zu genießen. Ein sanftes Surren in den Ohren.
Zum solaren Umstieg bleibt nur noch kurze Zeit
Doch die Zeit drängt absolut – und von Stunde zu Stunde! Nur wer jetzt auf der Stelle handelt, kann im Oktober vom (noch) vollen Fördertopf profitieren und sich damit dauerhaft günstigen, sauberen Strom vom eigenen Dach sichern. Die Sonne wird auch in ferne Zukunft noch verlässlich scheinen – doch die Förderung gibt es nur noch eine kurze letzte Frist lang. Unser Tipp an alle, die an die Sicherheit für ihre Familie denken: Sichern Sie sich Ihre Krone-Sonne-PV-Komplettlösung, und starten Sie noch 2025 in Ihre energieabhängige Zukunft! Bei gleichzeitig bestem Ökogewissen, auch Mutter Natur geholfen zu haben.
Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.