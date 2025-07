Matura-Segen kam via WhatsApp-Nachricht

Beim österreichweiten Projekt „Be Blessed!“ (Deutsch: „Sei gesegnet!“). konnten sich Maturanten sowie Eltern und Freunde nicht nur dafür anmelden, dass am Morgen der schwierigsten schriftlichen Prüfungen in einer Kirche eine Kerze für die Prüflinge angezündet und für sie gebetet wird. Sondern auch, dass ihnen in der Früh personalisierte Video-Segenswünsche per WhatsApp von Personen wie Bischof Hermann Glettler, Ordensfrau Helena Fürst oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnizlein Halt geben.