Die Gratis-Parkplätze in Salzburg schwinden

Seit rund 20 Jahren gebührenpflichtig sind die Parkflächen beim See in Mattsee. Damals wurden sie wegen klammen Gemeindefinanzen eingeführt und sind seit dem geblieben. Heuer wurden diese angehoben (6€/Tag). „Die Parkgebühren finanzieren die Pachte der diversen Parkflächen“, sagt Bürgermeister Michael Schwarzmayr (SPÖ). Denn auch die kostenlosen Parkmöglichkeiten am Ortsrand gehören nicht der Gemeinde und müssen finanziert werden.