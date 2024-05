Dämpfer für den DFB: Frauen-WM 2027 in Brasilien

Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2027 geht in Brasilien über die Bühne. Die brasilianische Bewerbung setzte sich gegen die gemeinsame Kandidatur von Deutschland, Belgien und den Niederlanden durch. Die Entscheidung über die Vergabe fiel am FIFA-Kongress in Bangkok am Freitag mit 119:78 Stimmen zugunsten von Brasilien und gegen das Dreiländer-Bündnis aus.