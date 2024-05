„Philipp bewegt“: Innere Schweinehund macht mit!

Mit Philipp Jelinek starten wir ins erste Wochenfinale. Und am heutigen Freitag ist auch der innere Schweinehund mit dabei – in Form des herzigen Maskottchens, das Philipp schon lange begleitet. Damit erinnert er uns zwischendurch daran, dass unser innerer Schweinehund keine Chance hat. Mit Philipp gemeinsam nehmen wir ihn einfach mit auf die Matte und starten mit den Übungen. Wer die Sendung in der Früh verpasst hat, kann die Bewegungseinheit jederzeit nachholen – siehe dazu das Video oben! Übrigens, wer auch über das lange Pfingstwochenende mit Philipp turnen möchte, schaltet einfach um 09:05 Uhr in der Früh wieder ein – es gibt ein Special an allen drei Tagen!