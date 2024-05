Großeinsatz: Chemikalien bei Heizwerk ausgetreten

Schon bei der Ankunft war das Gefahrengut-Lager des Heizkraftwerkes Stadtwerke stark vernebelt und ein beißender Geruch lag in der Luft, schildern die Einsatzkräfte. „Sofort alarmierten wir den Landeschemiker sowie den Landessachverständigen für Luftgüte.“ Schnell konnte festgestellt worden, dass in dem Lager Salzsäure und Natronlauge in großen Mengen gelagert wird. Ein Leck konnte jedoch nicht gefunden werden, da sämtliche Pumpen schon zu Beginn des Einsatzes abgeschaltet wurden.