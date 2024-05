Wie Trainer Pacult auf „Krone-Bestechung“ reagiert

„Wir wollen die Mini-Chance auf Platz fünf nützen, aber wir wissen, wie schwer es in Graz wird“, sagt Pacult, der die Klagenfurter sensationell zum dritten Mal in Folge in die Meistergruppe geführt hat. Dass ganz Klagenfurt samt Bürgermeister Christian Scheider sich auf Champions-League-Spiele von Sturm am Wörthersee freuen würde – Topklubs vor der Haustür, fette Einnahmen – lässt das ehemalige Stürmer-Schlitzohr freilich kalt. „Wir werden Sturm das Leben so schwer wie möglich machen“, betont Pacult, der sich schon auf den Hexenkessel am Sonntag in Graz freut. „Aus meiner Vergangenheit bei Rapid weiß ich aber auch, wie schwer es ist, den Sack im letzten Heimspiel zuzumachen.“