Medizin-Studium ab Herbst in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt können angehende Ärzte ab Herbst den Master in Humanmedizin an der Danube Privat University (DPU) Krems studieren. Die erneute Zulassung des Studiengangs war 2021 verweigert worden, da wesentliche Mängel im Studienplan festgestellt wurden. Die DPU legte Rechtsmittel ein.