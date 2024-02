Wut und Tränen! Suter gibt schreckliche Einblicke

Es war in Cortina d‘Ampezzo: Suter hat sich bei einer Landung in der ersten Abfahrt das Kreuzband im linken Knie gerissen. Eine Woche nach ihrer schweren Verletzung postete die 29-Jährige nun ein kurzes Video aus dem Krankenhaus, das schreckliche Einblicke gewährt. Suter sitzt im Rollstuhl, weint, ist wütend, weil sie sich nicht einmal einen Schuh anziehen kann. Immerhin am Ende kann die Schweizerin schon wieder lachen und zumindest auf Krücken gehen.