„Andi Ulmer ist eine Legende des Fußballs“

Mit Saisonende geht bei den Bullen eine Ära zu Ende. Andreas Ulmer wird den Verein verlassen. Der 38-Jährige will unbedingt weiterspielen – noch ist aber unklar, wohin es ihn und seine Familie verschlägt. Sicher ist nur, dass die Fans ihren Liebling schmerzlich vermissen werden. Ulmer steht aber nicht nur beim Bullen-Anhang seit jeher hoch im Kurs, der Routinier genießt in ganz Österreich höchsten Respekt. Das zeigt sich auch im ersten Teil der „Krone“-Serie, in der die Ära Ulmer an der Salzach ausreichend gewürdigt werden soll. Auch die Konkurrenz hat er nachhaltig beeindruckt.