Grünau holt sich Kuchler Mittelfeldmotor

In der aktuellen Saison kam er für die 1b von Kuchl sowie in der Salzburger Liga regelmäßig zum Einsatz. Damit ist das Landescup-Finale gegen den FC Pinzgau (Mittwoch, 18.45 in Puch) eines der letzten Spiele für die roten Teufel. Zudem steht fest, dass Sabic – unabhängig vom Abschneiden von Kuchl in der restlichen Spielzeit – kommende Saison in der dritthöchsten Spielklasse aufläuft.