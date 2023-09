Telefonbetrüger wusste sogar Namen von Opfer

Die Masche ist bei weitem nicht neu, doch die Vorgehensweise ist besorgniserregend. Wie schon in der Vergangenheit, erhalten derzeit wieder viele Burgenländer Anrufe von Betrügern, welche sich als Polizisten ausgeben. Waren die Kriminellen in der Vergangenheit aber mehr oder weniger leicht zu überführen - etwa durch einen deutschen Dialekt - so scheinen die Betrüger mittlerweile dazugelernt zu haben. Das zeigt ein aktueller Fall.