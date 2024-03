Wirbel um Wien-Termin eines hohen Vertreter Putins

Rede am Brahmsplatz

Im Rahmen seines „offiziellen Besuchs“ in Österreich hatte Schwydkoj am Montagvormittag zunächst etwa 20 Angehörige der russischen Community im Kulturinstitut am Wiener Brahmsplatz getroffen. Laut Anwesenden hatte er dabei in einer kurzen Rede insbesondere betont, dass es nach den Präsidentschaftswahlen am Sonntag zu keinen Veränderungen des politischen Kurses in Moskau kommen würde.