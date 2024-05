Keine Extrawürste: So will Sturm den Titel holen!

Meisterfeier am Pfingstmontag

„Uns vorzustellen, was nach dem Spiel sein könnte, ist nicht unsere Denkweise. Natürlich gibt es diese Gedanken an den ganz großen Coup in der Mannschaft, das ist völlig normal. Aber ich spüre auch eine richtig gute Balance“, sagt Trainer Christian Ilzer. Double-Chance hin oder her – die sportliche Führung setzt auf Normalität: Samstagnachmittag Abschlusstraining in Graz, danach ging es in jenes Hotel, in dem die Steirer immer vor Spielen beim LASK gastieren. Auf Spompanadeln verzichtet man bewusst. „Wir halten die Abläufe gleich, ändern jetzt sicher nichts“, sagt Schicker.