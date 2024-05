Schaulaufen vor den Augen des Investors

Stripfing blickt nach oben

Während die Admira heute im Hit auf Leoben trifft, ist noch immer unklar, wie viele Teams am Ende tatsächlich „runter“ müssen. Leoben, Dornbirn und Regionalligist Austria Salzburg zittern ja noch um die Zulassung. „Eher unrealistisch, dass alle drei das Pickerl bekommen“, so Stripfings Sportchef Alex Grünwald, der im Abstiegskampf nichts dem Zufall überlassen will. „Wir schauen nicht auf andere. Spielen wir so weiter, können wir auch nach oben Boden gutmachen“, visiert er heute in Bregenz den Sieg an.