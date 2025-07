Gemeindepaket: Viele Appelle, keine Fortschritte

Offener Brief von SPÖ-Bürgermeistern

Die SPÖ verweist weiter auf das 350-Millionen-Euro-Paket von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für die Gemeinden in den nächsten zehn Jahren. Im Gegenzug würde das Land den BMV übernehmen. Um das zu unterstreichen, wurde ein offener Brief der 95 SPÖ-Bürgermeister veröffentlicht, die sich für das Paket aussprechen. Klubchef Roland Fürst betonten, dass die Sozialdemokraten weiter gesprächsbereit seien und appellierte an die ÖVP „auf einen gemeinsamen Weg zu kommen“.