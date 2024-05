Menschenjongleur | Üble Machenschaften

Üble Machenschaften. Bei einem anderen von Benko eingespannten Altkanzler weiß man mittlerweile schon mehr über Interventionshilfen zugunsten des Jongleurs. Der seit 2009 im Sold des Tirolers stehende ehemalige SPÖ- und Ex-Regierungschef Alfred Gusenbauer bekam am selben Tag wie Kurz die Lebensläufe der Prüfer mit dem Ersuchen um Rückruf. Und der Sozialdemokrat lieferte: Er wandte sich mit Fürsprache für Benko an Helmut Ettl, einen der beiden Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA), der der SPÖ zugerechnet wird. Ettl ist neben anderen Funktionen in wichtigen Europäischen Finanzgremien vor allem Mitglied im Aufsichtsgremium der Bankenaufsicht der EZB. Und so schrieb Genosse Gusenbauer an den „Lieben Heli!“, beschrieb die Prüfungen als „irritierend“, wo doch, wie Gusenbauer versicherte, Signa „2023 in Deutschland und Österreich Immobilien im Wert von mehreren Hundert Mio. € erfolgreich transaktioniert“ habe. Er lobte den Zustand der, wie man heute weiß, bereits schwer angeschlagenen Signa über den grünen Klee und ersuchte Ettl um Unterstützung. Ja, was für üble Machenschaften – und so einer war führender Sozialdemokrat und ist noch immer nicht bereit, seine „Gesinnungsgemeinschaft“ zu verlassen…