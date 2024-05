Zum Muttertag Blumen, Süßes und Selbstgemachtes

Doch auch in anderen Branchen klingeln die Kassen. So etwa in Drogerien und Parfümerien. „Parfums sind ein beliebtes Geschenk zum Muttertag, weil sie eine sehr persönliche Note bieten. Ein sorgfältig ausgewählter Duft kann die Persönlichkeit und Vorlieben einer Frau widerspiegeln und zeigt, wie gut man sie kennt. Zudem hat gutes Parfum die besondere Fähigkeit, Erinnerungen zu wecken und Momente festzuhalten, was es zu einem besonders wertvollen und emotionalen Geschenk macht“, meint Thomas Thalhammer, Berufsgruppensprecher des Tiroler Parfümeriewarenhandels.