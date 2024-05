Falsches Blut | Echter Hass

Ein Zeichen echten Hasses. Auch, wenn der Verursacher, ein ehemaliges Mitglied der Letzten Generation, darauf beharrt, der Protest habe sich gegen die „Normalisierung eines Völkermordes“ gerichtet und sei für einen „Waffenstillstand“ im Gazastreifen geschehen. Was übrig bleibt, sind Juden als Opfer. Nicht zum ersten Mal. Erst in der Nacht auf den 1. Mai waren in Wien zahlreiche Hauswände eines jüdischen Besitzers mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Ein weithin sichtbares Zeichen echten Hasses. Dass die Politik, in diesem Fall Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ebenso sichtbar antrat, um mit Deutsch und dem israelischen Botschafter diese Zeichen zu übermalen, zeigt allen Menschen, die in Österreich leben, den richtigen Umgang mit Hass vor: gemeinsam, gewaltfrei, ruhig. Niemals geduckt, ängstlich und verhalten – sondern klar, deutlich und mit Stolz darauf, dass in unserem Land ein jeder in Frieden leben kann.