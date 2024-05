ÖVP-Kronprinz steht im Mittelpunkt der Kritik

Aktuell hat es der 36-Jährige aber nicht gerade leicht: Das merkt man auch daran, wie unzufrieden die „Krone“-Leser mit dem Landesrat sind. In der Serie „Was ist geschehen? Was muss passieren?“ erreicht die Redaktion täglich eine Vielzahl an Nachrichten. Im Mittelpunkt der Kritik steht dabei Stefan Schnöll.