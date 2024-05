Ritter stürmen über Pfingsten wieder die Festung

Abendliche Feuerspektakel

Schließlich soll das 15-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert und den Tausenden Besuchern Großartiges präsentiert werden. Bei der beliebten abendlichen Feuershow wird es einiges an Novitäten geben. So präsentiert unter anderem die Artistengruppe „Eventpuppets“ speziell für das Jubiläum eine atemberaubende Trapeznummer, in der das Feuer im Mittelpunkt steht.