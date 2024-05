Prinzessin Kate sorgt erneut mit Bild für Wirbel

Dieses kam aber bereits im Vorfeld (das Magazin erscheint erst am 30. Mai) in den sozialen Netzwerken nicht gut weg – eine Reaktion, die so nicht geplant gewesen war. Immerhin wollte die Künstlerin der Prinzessin wegen ihrer Krebsdiagnose ein Porträt widmen und damit die Stärke der dreifachen Mutter betonen.