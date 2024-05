„Grüne haben von Beginn an hochintensiv agiert“

Wer Transparenz fordert, muss Transparenz liefern

Vor allem die Grünen veranschaulichen aktuell, wie es in der Kommunikation nicht geht. „Gerade die Grünen stehen und fordern eine transparente Politik, das muss man auch dementsprechend vorleben.“ Eisserer hätte sich zu Beginn der Causa Lena Schilling eine ruhige Gegenoffensive gewunschen. „Man muss offenlegen, was hier geschehen ist und was kann man dagegen halten kann.“ Wenn noch weiter Gegenwind komme, steigere man die Intensität der Kampagne: „Hier muss man mit klaren Argumenten argumentieren.“ Erst in der letzten Phase agiert man hochintensiv. „Nur unglücklicherweise war das bereits in der ersten Phase der Fall.“ Eisserer verweist auf Werner Kogler, der gleich zu Beginn intensiv mit Verbalattacken gearbeitet hat und sich später dafür sogar entschuldigte.