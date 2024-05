Ex-Bayern-Sportdirektor: „Es begann mit Hernandez“

Jetzt, so der ehemalige Bayern-Verantwortliche, komme es auf die richtigen Schritte an. Der Verein müsse wieder an einen Punkt kommen, an dem es eine Struktur mit echten Leader-Figuren gäbe. Diese müssten den Mut haben, intern auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen und dabei gehört zu werden. So könne ein Neuanfang gelingen, ist sich Nerlinger sicher.