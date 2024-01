Kabinenteil abgerissen: Flugverbot für 170 Jets

Der Vorfall rief auch die britische Luftfahrtaufsicht CAA auf den Plan. Sie erklärte am Samstagabend, dass in Großbritannien zwar keine solchen Maschinen registriert seien. Es seien aber alle nicht-britischen Fluggesellschaften angeschrieben worden, zu bestätigen, dass sie Sicherheitsüberprüfungen vornehmen, bevor sie in den britischen Luftraum eintreten.