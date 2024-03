Boeing-Whistleblower tot in Auto aufgefunden

An „selbst zugefügter Wunde“ gestorben

Am Samstag stand noch eine Befragung an - doch der 62-Jährige erschien nicht vor Gericht. Als nach Barnett in seinem Hotel gesucht wurde, fand man dessen Leichnam in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz. Die BBC berichtete, er sei an einer „selbst zugefügten Wunde“ gestorben.