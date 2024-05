Blitz schlägt in Dach ein: Haus in Vollbrand!

Starkregen, Donner und Blitze dominierten Donnerstagabend in Kärnten. Zu einem Großeinsatz mussten deshalb die Feuerwehren aus dem Bezirk Klagenfurt Land ausrücken. Der Dachstuhl eines Wohnhauses war in Ludmannsdorf in Flammen aufgegangen, weil zuvor ein Blitz in das Dach eingeschlagen hatte.