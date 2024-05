IT-Betrug für Nordkorea: Mann und Frau verhaftet

Auslieferung beantragt

Vergangene Woche war bereits bei einem Bundesgericht in Washington gegen die Amerikanerin, den Ukrainer und drei weitere Ausländer eine Klage erhoben worden. Aus der Erklärung des US-Justizministeriums geht nun hervor, dass die Amerikanerin am Mittwoch festgenommen wurde. Der Ukrainer wurde bereits am vergangenen Dienstag von polnischen Behörden auf Ersuchen der Vereinigten Staaten verhaftet, die nun seine Auslieferung beantragen.