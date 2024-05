Mann kollabiert: Lebensretter sofort zur Stelle

Heli flog Urlauber in Klinik

Zusammen mit dem Notarzt führte Andreas Schiestl die Reanimation fort. „Wir haben den Patienten in ungefähr zehn Minuten erfolgreich wiederbelebt“, freut sich der Fügener. Der Hubschrauber flog den 76-jährigen Steirer in der Folge in die Innsbrucker Klinik.