Eishockey-WM: Österreich ist die größte Sensation!

„Für das Viertelfinale braucht man zwölf Punkte“

Österreich kann nun zumindest mit einem guten Punktepolster in die abschließenden Partien gegen Norwegen am Sonntag und Großbritannien am Dienstag gehen, die als entscheidend um den Klassenerhalt eingestuft worden waren. Mit zwei Erfolgen wäre wohl die beste WM-Platzierung seit 21 Jahren (Rang zehn in Helsinki) sicher, eventuell sogar mehr. Bader, der nüchtern-zurückhaltende Schweizer, bremst aber. „Es ist noch vermessen, für das Viertelfinale braucht man zwölf Punkte“, meinte er und forderte vielmehr Fokus auf die Leistungen. „Wir müssen nicht so tun, dass wir gegen Norwegen und Großbritannien Favorit sind, wir müssen gegen die beiden Mannschaften und Tschechien mit dem gleichem Mindset spielen wie in den letzten Partien, sonst geht es schnell in die andere Richtung“, betonte der Teamchef.