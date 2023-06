Kapfenberg startet in neues Basketball-Zeitalter

Muss er bei der Vita des neuen sportlich Gesamtverantwortlichen nicht. Nachwuchs-Trainer bei Real Madrid, Jobs in der NBA bei Utah Jazz und den LA Clippers, für die der Mann aus Malaga auch als Scout fungierte. 330 Spiele in der spanischen Liga als Assistenztrainer, dazu Cheftrainer in Portugal. „Jetzt will ich die erste Aufgabe als Cheftrainer im Ausland meistern“, so Herrera, der jetzt nach Spanien zurückreist, Anfang August dann mit Frau und Sohn nach Kapfenberg kommt. Der Sohn spielt auch Basketball, wird das in der Bulls-Akademie tun. Herrera präsentierte sich bei seinem Antritt in sehr gutem Deutsch. Spannend soll vor allem der Ansatz puncto Daten-Analyse sein. Der passende Betreuerstab wird zusammengestellt. Bulls-Präsident Gernot Mach ist begeistert. „Wenn er 50 Prozent von dem umsetzt, was er vorhat, ist Österreich überfordert.“