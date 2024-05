Neuer Rekord: Sturm kann schon jetzt jubeln!

So viele wie noch nie

Aber: Die Anhänger stürmen nicht bloß jetzt im Titel-Krimi das Liebenauer Stadion, welches ob der bescheidenen Kapazität dem Ansturm nicht das Wasser reichen kann. Denn: Double hin oder her – Sturm kann schon jetzt jubeln. Die zu Ende gehende Saison sorgt für einen neuen Zuschauerrekord bei den Schwarzen: Strömten in der ersten Meister-Saison 1997/98 im Schnitt 14.272 Fans zu den Heimspielen, so hält man vor dem letzten Match in der Merkur Arena schon jetzt bei 14.809! Neuer Spitzenwert in der Klubgeschichte!