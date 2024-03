Sponsor lässt Kapfenbergs Basketballer zittern

Der höchste Sieg der Superliga hätte bei den Fans in Kapfenberg die Sonne scheinen lassen sollen. Finanziell zogen zuletzt aber dunklere Wolken am Himmel über Walfersam auf. „Wir haben mit Titelsponsor OCS Capital eine dreijährige Vereinbarung“, so General Manager Michael Schrittwieser, „die uns ermöglicht, in einer anderen Dimension zu denken. Bis dato konnten diese Verpflichtungen seitens OCS aber nicht eingehalten werden. Das trifft uns wirtschaftlich sehr, wir haben mit diesen Zahlungen geplant.“ Hierbei soll es um eine nicht unbeträchtliche sechsstellige Summe – rund ein Viertel des Jahresbudgets der Bulls – gehen. Wobei Schrittwieser festhält: „Bei OCS-Chef Christian Thurner müssen wir uns bedanken, denn er hat privat in dieser Situation bereits gewaltig geholfen.“