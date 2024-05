WKO-Präsident: „Nicht alles muss in Wien sein“

Via „Krone“ legte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) seinen Fahrplan zum neuen Nationalstadion in der Steiermark vor. Dieser beinhaltet neben einer Machbarkeitsstudie etwa auch ein neues Verkehrskonzept für den möglichen Standort in Premstätten südlich von Graz. Der steirische WKO-Präsident Josef Herk begrüßt die aktuelle Debatte. „Weil die Steiermark in der Sportinfrastruktur, vor allem, was unsere erfolgreichen Fußballvereine betrifft, ohnehin hinterherhinkt. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf.“