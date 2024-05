Frauenpreis in Tirol wurde erstmals verliehen

Preis soll jährlich verliehen werden

„Katharina Lhotta engagiert sich in hohem Maße im Bereich der niederschwelligen Mädchenarbeit, um Mädchen einen Raum zu bieten, in den sie sich zurückziehen und wo sie lernen können, sich zu entfalten und sie selbst zu sein. Sie setzt sich für Empowerment, Unterstützung und Selbstermächtigung von Mädchen und jungen Frauen ein. Damit trägt sie nicht nur ganz wesentlich dazu bei, echte Gleichstellung in Tirol voranzutreiben, sondern fungiert auch selbst als ein inspirierendes und ermutigendes „Role Model“ für andere Frauen und Mädchen“, so die Landesrätin. Der Tiroler Frauenpreis soll künftig jedes Jahr mit Regierungsbeschluss verliehen werden.